مقر "خاتم الانبیاء" یتوعد الأمریکیین بالرد على اعتدائهم على سفینة تجاریة ایرانیة

وقال المتحدث في تصريح له فجر اليوم الاثنين: انتهكت اميركا المعتدية وقف إطلاق النار ومارست القرصنة البحرية بإطلاقها النار على سفينة تجارية إيرانية في مياه بحر عُمان ومن ثم تعطيل نظام الملاحة فيها بإنزال عدد من مشاة بحريتها الارهابيين على سطحها.

وأضاف: "نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريباً على هذه القرصنة البحرية والمسلحة التي قام بها الجيش الأمريكي".

