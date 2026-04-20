عارف: امن مضیق هرمز لیس مجانیا
اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا عارف إن استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران وحلفائها بشكل مضمون ومستدام، معتبرا امن مضيق هرمز بانه ليس مجانيا.
وكتب عارف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X فجر الاثنين: "أمن مضيق هرمز ليس مجانيًا. لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية بينما يُتوقع أمنًا مجانيًا للآخرين".
وتابع: "الخيار واضح؛ إما سوق نفط حرة للجميع، أو مخاطرة تكبّد الجميع تكاليف باهظة. استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران وحلفائها بشكل مضمون ومستدام".