بقائي: حصار موانئ إيران وسواحلها يُعد خرقا لوقف إطلاق النار

وكتب "بقائي" على منصة «إكس» تعليقاً على الحصار البحري الأمريكي: ما تطرحه الولايات المتحدة تحت عنوان «حصار» الموانئ والسواحل الإيرانية، لا يعتبر فقط خرقاً لوقف إطلاق النار الذي تحقق بوساطة باكستان، بل هو إجراء غير قانوني بالكامل وذو طبيعة إجرامية. هذا العمل ينتهك المادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة، ويُعد مثالاً واضحاً على (العدوان) وفق المادة 3 (الفقرة ج) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (الصادر عام 1974)، وهو القرار الذي ينص صراحة على أن حصار موانئ أو سواحل أي دولة یعتبر عملاً عدوانياً.

وأضاف: إضافةً إلى ذلك، فإن هذا الإجراء يعد مثالا علی جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية من خلال فرض عقوبة جماعية متعمدة على الشعب الإيراني.

