نائب رئيس الجمهورية: الوفد الإيراني المفاوض يدافع ببسالة عن المصالح الوطنية

وأکد عارف خلال اجتماع لجنة تنظيم الأسواق، اليوم الأحد في إشارة إلى التكاليف التي فرضت على البلاد: إنه رغم هذه الضغوط وفقدان بعض الشخصيات البارزة بما في ذلك القائد الشهید للثورة الإسلامیة آية الله السيد "علي خامنئي" فإن البلاد ما زالت صامدة بقوة، لأن قدرة إيران على المقاومة والبناء عالية جداً.

وأعرب النائب الأول لرئيس الجمهوریة عن امتنانه للوفد الإيراني المفاوض مؤكدا أنه يدافع بشجاعة وحکمة عن المصالح الوطنية، وأن دعم جميع القطاعات له أمر ضروري.

وشدد على أن إيران ستحافظ على إنجازاتها، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن إدارة هذا المضيق والرقابة عليه يجب أن تكونا بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مضيفا أنه في مثل هذه الظروف، لم تعد هناك حاجة لانتظار الغاء العقوبات من قبل الأعداء، إذ إن هذه العقوبات ستصبح عمليا بلا أثر.

