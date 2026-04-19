القائد العام للجيش الإيراني: القوات المسلحة ستتصدى بحزم لأي تهديد وستلقن الاعداء درسا لن ينساه

جاء ذلك في رسالة وجّهها اللواء "حاتمي" بمناسبة يوم الجيش الايراني، شكر فيها قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة على رسالته، معتبرا أنها عززت الروح المعنوية والدافعية لدى القوات.

وتابع القائد العام للجيش: لقد استحضرت مرة أخرى في أذهان شعب إيران العظيم وأبنائهم في جيش الجمهورية الإسلامية الرسائل والتدابير الحكيمة والمحببة لمؤسس الثورة الإسلامية الكبير الامام الخميني (رض) والإمام الشهيد الخامنئي (رض)، وخلقت روحا وحافزا مضاعفين لدى مقاتلي الجيش.

وأشار إلى أن الجيش الإيراني سيواصل تنفيذ توجيهات القيادة بكل التزام، مؤكدا جاهزيته للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وأن القوات المسلحة، ستبقى على أهبة الاستعداد للتضحية وحماية إيران في البر والجو والبحر،و ستتصدى بحزم لأي تهديد، وستلقن الاعداء درسا لن يُنسى.

وأكد على ان الرسالة الاستراتيجية والصادرة من القلب المنير لقائد الثورة الإسلامية اية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله) ستكون بلا شك نورا ومرشدا لجنود الولاية في الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني. وأبناء الامام الخميني (رض) والإمام الشهيد الخامنئي (رض) وبقلوب مليئة بحماس الجهاد والشهادة وعزيمة راسخة،يجددون العهد لقائدهم وقدوتهم وكلهم اذان صاغية لتوجيهاته ويدهم على الزناد دوما من اجل مواجهة الاعداء حتى الرمق الاخير وتحقيق النصر المجيد للشعب الإيراني.

وختم رسالته معربا عن تقديره لدعم الشعب الايراني الابي والمسؤولين المدنيين والعسكريين كافة لمؤسسة الجيش، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها الوطنية بكل قوة واقتدار.

