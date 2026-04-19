الجيش الإيراني يجدد العهد مع مبادئ الإمام الخميني (ره)
أعلنت قوات جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية في مرقد الإمام الخميني (ره)، مرة أخرى، تمسكها بالمثل العليا لمفجر الثورة الاسلامية في ايران.
وزار جمع من كبار قادة الجيش الإيراني السبت، مرقد مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) بمناسبة يوم الجيش، وجددوا العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الراحل والشهداء والثورة الإسلامية.
وأكدوا أنهم سيتخذون خطوات نحو تحقيق مُثُل ومبادئ الإمام الخميني (ره) وتأكيدات وتوجیهات وأوامر قائد الثورة الإسلامية.