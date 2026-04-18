الرئیس بزشكيان: الجيش الإیراني رمز للعزة والاقتدار والاستقلال الوطني

وأکد رئیس الجمهوریة في رسالة التهنئة بمناسبة يوم الجيش الإيراني في إشارة إلی دور الجيش في حماية السلامة الإقليمية للبلاد واستقرار المجتمع، أکد علی أهمية الإيمان والتخصص والروح الثورية في دفع مهام هذه القوة الشعبية إلی الأمام.

وشدد رئيس الجمهورية، في إشارة إلی الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والتهديدات القائمة، علی ضرورة التنسيق والتآزر بين القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، واعتبر دور الجيش إلى جانب باقي ركائز الدفاع دورا حاسماً ومؤثراً.

ووصف الرئیس بزشكيان الارتباط العميق للجيش بالشعب وحضوره الفاعل في مجالات الإغاثة وتقدیم الخدمات بأنه من الخصائص المميزة لهذه المؤسسة الوطنية.

وأضاف: اليوم، وفي الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا العزيزة لهجمات وضغوط شاملة من قبل الأعداء، ولا سيما الإجراءات العدائية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يقف الجيش، إلى جانب حرس الثورة الإسلامية وسائر القوات المسلحة، بحضور ذكي وقوي ومنسق، ليقدم صورة واضحة عن التآزر والاستعداد والتضحية، وأکد بثباته أنه لن يتردد لحظة في الدفاع عن أمن البلاد وعزتها واستقلالها، وكذلك في حماية الهوية الإسلامية والإيرانية لهذه الأرض.

