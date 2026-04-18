تسنيم: طهران أبلغت واشنطن بعدم موافقتها على جولة ثانية عبر الوسيط الباكستاني

وأوضح المصدر أن طهران ترى أن واشنطن وضعت مطالب مفرطة خلال عملية تبادل الرسائل، مشيرًا إلى أن عدم طرح مثل هذه المطالب سيُعد أحد شروطها الأساسية لمواصلة التفاوض.

وأكد أن طهران لا تريد إضاعة وقتها في مفاوضات استنزافية بلا جدوى، لافتًا إلى أنها أبلغت واشنطن بشروطها عبر الوسيط الباكستاني، كما أبلغت الجانب الأميركي بعدم موافقتها على عقد جولة ثانية من المفاوضات عبر القناة نفسها.

