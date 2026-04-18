رئیس السلطة القضائیة: یجب على الأعداء دفع تعویضات الحرب

وشرح حجة الإسلام محسني إيجئي في اجتماع مع مجموعة من المسؤولين من المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم في المحافظات، الأدلة القانونية لإدانة الأنظمة المعتدية للولايات المتحدة و"إسرائيل" من منظور القانون الدولي وقال: لقد ارتكبت الولايات المتحدة و الکیان الصهیوني خلال الهجوم على إيران العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك قتل الأطفال والمدنيين، فضلا عن مهاجمة أماكن محظورة كالمستشفيات والمدارس والجامعات و الاحياء السكنية.

وقال رئيس السلطة القضائية، أثناء سرده لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1949: لم ينتهك المعتدون الأمريكيون والصهاينة خلال هجومهم على إيران اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية فحسب، بل انتهكوا أيضا الأعراف المعمول بها في النزاعات المسلحة.

وأضاف: تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في ملاحقة جميع الأعمال الإجرامية والعدوانية للولايات المتحدة والکیان الصهيوني قانونيا وقضائيا في المحافل الدولية فضلا عن استخدام آليات حقوق الإنسان.

