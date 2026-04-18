مقر خاتم الأنبیاء: التحکم بمضیق هرمز عاد إلى حالته السابقة

وافادت إيلنا ان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي اوضح، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفاءً للاتفاقات السابقة في المفاوضات التي تمت بحسن نية، وافقت على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مسيطر عليه. لكن للأسف، فإن الأمريكيين، بنكثهم المتكرر للعهود التي هي سمة دائمة لهم، ما زالوا يواصلون قرصنتهم وقطع الطرق البحري تحت ما يسمى بالحصار.

واضاف المتحدث: ولهذا السبب، عاد التحكم في مضيق هرمز إلى حالته السابقة، وهذا المضيق الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

وشدد المتحدث: نعلن أنه طالما لم تضع أمريكا حداً لحرية عبور السفن القادمة من إيران والمتجهة إليها بشكل كامل، فإن وضع مضيق هرمز سيبقى خاضعاً لسيطرة مشددة وعلى حالته السابقة.

endNewsMessage1