قالیباف رداً على ترامب: مضیق هرمز لن یبقى مفتوحاً مع استمرار الحصار
هاجم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، تصريحات الرئيس الأميركي ويصفها بالكاذبة، مؤكداً أن استمرار الحصار سيؤثر على وضع مضيق هرمز، وأن حركة العبور فيه ستخضع لإذن إيران.
وأضاف في منشور على منصة "اكس" أنه "بهذه الأكاذيب لم ينتصروا في الحرب، وبالتأكيد لن يصلوا إلى نتيجة في المفاوضات أيضاً".
كما أشار إلى أنه "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً"، موضحاً أنّ "حركة العبور في مضيق هرمز ستتم وفق "المسار المحدد" وبـ"إذن من إيران".
وأكد أن "فتح أو إغلاق المضيق والقوانين التي تحكمه يحددها الميدان، وليس شبكات التواصل الاجتماعي".
كذلك، اعتبر قاليباف أنّ "الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب، والشعب الإيراني لن يتأثر بهذه الأساليب الخادعة. ويمكنكم الاطلاع على الأخبار الحقيقية والدقيقة للمفاوضات في المقابلة الأخيرة لمتحدث وزارة الخارجية".