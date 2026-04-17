بحرية الحرس الثوري: نظام جديد يسود على مضيق هرمز

وكتبت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري في بيان على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "يسود نظام جديد على مضيق هرمز، ولن تسلك السفن المدنية إلا المسار المحدد من قبل إيران، وسيظل ممنوعًا على السفن العسكرية عبور المضيق".

وأكدت القيادة أنها لا تزال تعتبر حركة الملاحة ممكنة فقط بإذن من البحرية التابعة للحرس الثوري، وقالت: "ستتم هذه الحركة وفقًا لفترة الصمت (اتفاق وقف إطلاق النار) في ساحة المعركة، وبعد تنفيذ وقف إطلاق النار اللبناني".

وأعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، قبل ساعات ، عبر قناة اكس، حرية الملاحة في مضيق هرمز، قائلاً: "بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، يُعلن عن حرية مرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل كامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

وأضاف: "يجب أن تتم هذه الحركة وفق مسار منسق تُعلنه مسبقاً هيئة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

