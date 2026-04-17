الرئیس الإیراني: نحن نبحث عن الاستقرار في المنطقة وعلينا الاستعداد لإعادة إعمار البلاد

وأضاف رئیس الجمهوریة في مقابلة تلفزيونية أنه ينبغي أولاً توجيه الشكر إلى المقاتلين الإيرانيين الذين دافعوا عن البلاد بكل ما لديهم وهزموا أمريكا والكيان الصهيوني، اللذين کانا ینویان تسليم البلاد في غضون يومين أو ثلاثة أيام وإجبارها على تنفيذ قراراتهما وإن المقاتلين الإيرانيين بدفاعهم القوي وصمودهم أثبتوا أنه لا يمكن إجبار إيران على تنفيذ قراراتهم.

وأكد الرئيس الإيراني أن حضور المواطنين في الساحات كان عرضاً غير مسبوق، لافتاً إلى أن البعض في العالم لم يصدق ذلك، حتى إن الرئيس الأميركي قال إن صور الحشود في الشوارع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف: ما زالوا لا يصدقون أن هؤلاء هم شعب يخرج كل ليلة إلی الشوارع دعما للنظام ودفاعا عن إيران وكرامة البلاد.

وتابع رئیس الجمهوریة قائلا: إن حضور ودعم الشعب وقائد الثورة الإسلامیة بعد استشهاد القائد الشهید للثورة الإسلامیة،منح الحكومة دافعاً ودعما كبيراً لمواصلة العمل والمفاوضات وتحديد السياسات التي ينبغي انتهاجها.

وقال الرئیس "بزشكيان": نأمل أن نتمكن، من خلال مواصلة العملية التي اتبعناها، من التغلب على الصعوبات بكرامة.معتبراً أن "إسرائيل" اضطرت، نتيجة هذه التطورات و العملیة، إلى القبول بوقف إطلاق النار في لبنان، ولا يحق لها مهاجمة حزب الله أو غيره من القوى.

وفي ما يتعلق بالدبلوماسية الإيرانية، شدد الرئيس الإيراني على ضرورة الدفاع بقوة عن الإنجازات التي تحققت، معرباً عن شكره لباكستان التي تبذل جهوداً مخلصة للمساعدة في توجيه المسار نحو تحقيق أهدافنا مع الحفاظ على كرامة وعزة إيران.

كما أكد رئیس الجمهوریة أن إيران لم تسع إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أننا لا نبحث عن الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة ولا نبحث عن الاغتيالات، بل إن اعدائنا هم الذين خلقوا حالة عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة عبر الاغتيالات واستهداف القادة العسكريين والعلماء والسياسيين وحتى الطلابز

وقال: إن إيران لا تبحث عن خلق مشاكل في المنطقة، بل تريد الهدوء والاستقرار، مؤكداً أننا سندافع عن سيادة ايران ووحدة أراضيها بعزة، مع الالتزام بالأطر القانونية والحقوقية، معرباً عن أمله في أن يدرك الطرف الآخر ذلك أيضاً.

