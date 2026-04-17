عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان.. عراقجي يعلن فتح مضيق هرمز للسفن التجارية خلال الفترة المتبقّية من وقف إطلاق النار
أعلن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار وذلك عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان.
وكتب "عراقجي" على منصة إكس اليوم الجمعة: عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، يُعلَن عن السماح الكامل بمرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.
وأفاد عراقجي أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون من المسار المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية.