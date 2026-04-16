الناطق باسم الجيش الإيراني: نحن على اهبة الاستعداد

واضاف العميد اكرمي نيا في تصريح تلفزيوني اليوم الخميس اننا نواجه هذه السنة ظروفا خاصة موضحا ان وحدات الجيش هي في حالة تاهب، قائلا ان وقف اطلاق النار الحالي لا يختلف بالنسبة لنا عن ظروف الحرب، ولذلك لا تتوفر امكانية اقامة استعراضات عسكرية مثل الاعوام السابقة في المدن.

واشار الى العملية العسكرية الفاشلة لامريكا في اصفهان (وسط) وقال انه يجب ان نحيي بشكل خاص الشهداء الذين سقطوا في عملية مواجهة التوغل الامريكي جنوبي اصفهان. مضيفا اننا قدمنا اربعة شهداء هناك.

واوضح ان اوامر القائد العام للجيش تؤكد على ضرورة التصدي لاي عدوان بري على البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش ان توغلا امريكيا حصل يوم 5 الجاري، اذ تدخل العميد ثاني الشهيد مسعود زارع استاذ وقائد كلية الدفاع للقوات البرية للجيش مع مجموعة من رفاقه في القتال على الفور واصابوا بشجاعة طائرة من طراز "130-سي" امريكية بصاروخ يطلق من الكتف وادى ذلك الى توقف العملية وفشلها ما اضطر الامريكيين للهروب من الموقع.

