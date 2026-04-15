متحدثة الحکومة تؤکد ضرورة وضع نظام خاص لمضیق هرمز

وقالت مهاجراني في تصريح خاص لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستی": الجهات المعنیة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية في الحكومة وعلی مستوی النظام ککل ستقوم بتحديد النظام القانوني الحاکم لمضیق هرمز.

وفي جزء آخر من تصریحاتها، علقت مهاجراني على التصريحات التهديدية للرئيس الأميركي، مؤكدة أن عصر لغة التهديد قد انتهى، وأن العالم يسعى منذ سنوات لاعتماد لغة الاحترام والتفاهم المتبادل.

وأضافت أن استخدام لغة التهديد، ولا سيما ضد حضارة عريقة مثل إيران التي تُعدّ من أقدم الحضارات الإنسانية، هو أمر عبثي.

وأکدت المتحدثة باسم الحكومة أن الحياة اليومية في إيران مستمرة بشكل طبيعي رغم الهجمات، مضیفة أن توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والسلع في الأسواق يعكس مستوى عالياً من التنسيق بين مؤسسات الحكومة والقطاعات العسكرية.

وختمت مهاجراني بالقول إن استمرار حضور الشعب الإيراني في الشوارع منذ أكثر من أربعين ليلة يدل على أن البلاد تتمتع بـ«انسجام كامل»، وأن إيران ستستخدم كل ما لديها من إمكانات للدفاع عن مصالحها الوطنية.

