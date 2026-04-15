قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران

وقبل ساعة من وصول الجنرال الباكستاني، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "إسماعيل بقائي"، ردا سؤال لوكالة "إرنا" حول الأنباء المتعلقة بزيارة الوفد الباكستاني قائلاً: فيما يتعلق بالمحادثات والمفاوضات فإن تبادل الرسائل مستمر. منذ يوم الأحد، أي منذ عودة الوفد الإيراني من إسلام‌آباد إلى طهران وحتى اليوم، تم تبادل العديد من الرسائل عبر وسطاء باكستانيين. وإن مواقفنا واضحة للغاية، وتم التعبير عنها هناك أو عبر هذه الرسائل المتبادلة.

وأضاف بقائي: اليوم نستضيف وفداً من باكستان. في استمرار المحادثات التي جرت في إسلام‌آباد، وأيضاً في ضوء النقاشات التي أجراها الطرف الباكستاني مع الولايات المتحدة، تم نقل وجهة نظرنا والاستماع إليها. ومن المتوقع أن تناقش وجهات نظر الجانبين بشكل تفصيلي خلال هذه الزيارة.

