وزارة الأمن الإیرانیة: اعتقال قائد مجموعة إرهابیة إنفصالیة

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أنه بمساعدة التقارير الشعبية المؤثرة، تمكن عناصر أجهزة الأمن والاستخبارات من اعتقال 35 عنصر إرهابي إنفصالي ومهرب سلاح مرتبطين بأجهزة استخبارات العدو الصهيوأمريكي في 6 محافظات.

وأضاف البيان أن من ضمن المعتقلين مؤسس وقائد مجموعة إرهابية إنفصالية مرتبطة بالموساد تسمى "خوزستان قهرمان". و كانت هذه المجموعة الناشئة قد نفذت عمليات اغتيال وتفخيخ في مدن محافظة خوزستان جنوب البلاد. أدت إلى استشهاد أحد عناصر الاستخبارات واستشهاد عضو في قوات التعبئة وجرح عدة آخرين.

وتابع البيان أن من ضمن المعتقلين أيضاً أربع مهربين سلاح من كردستان العراق ، كما تم ضبط 42 قطعة سلاح حربي. بالإضافة إلى اعتقال 30 إرهابي مرتزق موزعين على 4 محافظات.

endNewsMessage1