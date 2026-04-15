الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ونؤكد على الحوار

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران، ورغم العدوان الأميركي الإسرائيلي عليها، لا تسعى للحرب أو لزعزعة الاستقرار، وتؤكد دوماً على الحوار والتفاعل البنّاء مع مختلف الدول.

وشدد بزشكيان، في جولة على منظمة الطوارئ الإيرانية، على أن "أي محاولة لفرض الإرادة أو إجبار البلاد على الاستسلام محكوم عليها بالفشل".

ودان السياسات الازداوجية في النظام العالمي، مؤكداً أن أي عدوان عسكري على إيران ينتهك عملياً القوانين الدولية، متسائلاً: "بأي ذنب تم الهجوم على إيران؟ وما المبرر القانوني لاستهداف المدنيين والنخب والأطفال وتدمير المراكز الحيوية مثل المدارس والمستشفيات فيها؟

ولفت إلى أن الشعب الإيراني يرفض أي نهج عدائي ولا يقبل الإملاءات، مشيراً إلى أن "هذا الشعب، بوحدته التاريخية وانسجامه الاستثنائي، أحبط الأعداء وسيواصل بقوة مسيرة تعزيز مصالحه الوطنية".

