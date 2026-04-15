استخبارات الحرس الثوري تعتقل عميلا للموساد وعناصر معادية في محافظة إيلام غرب البلاد

وأفادت إدارة العلاقات العامة لفيلق "أمير المؤمنين (عليه السلام)" التابع للحرس الثوري في محافظة إيلام بأن كوادر استخبارات الحرس الثوري نجحت في تحديد هوية 8 مرتزقة معادين والقبض عليهم في عمليات استخباراتية وأمنية.

وجاء في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة لفيلق "أمير المؤمنين (عليه السلام)" للحرس الثوري في إيلام، يوم الثلاثاء: أُلقي القبض في محافظة ايلام على أحد هؤلاء الأفراد، وهو أحد مسؤولي الشبكات الرئيسية المرتبطة بقناة "انترناشيونال" العميلة للكيان الصهيوني، بتهمة نقل معلومات وإحصاءات وتفاصيل تتعلق بمراكز حساسة وقوات أمنية وعسكرية في محافظة إيلام والمحافظات المجاورة إلى هذه القناة العميلة المعادية.

واضاف البيان: اُلقي القبض على شخص آخر بتهمة التواصل المباشر مع جهاز الموساد الإسرائيلي ، كما أُلقي القبض على شخص آخر بتهمة التواصل مع زمرة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" المعادية للثورة.

وأُلقي القبض على شخصين بتهمة حيازة معدات عسكرية غير مرخصة ، كما أُلقي القبض على شخص بتهمة التخطيط والإعداد لعمليات مسلحة بالتنسيق مع بلطجية من محافظات أخرى.

وقال البيان انه خلال نحو 40 يوما منذ بداية حرب رمضان المفروضة تم رصد واعتقال 51 مرتزقًا وعنصرا ماجورا للعدو الصهيوني الأمريكي وعملاء لجماعات إرهابية، في محافظة إيلام.

