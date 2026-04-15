عراقجي يؤكد دعم إيران الحازم لمقاومة الشعب اللبناني المشروعة

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الثلاثاء ، أطلع عراقجي نظيره التركي على آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد لإنهاء الحرب في المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران بأنه جريمة صارخة ضد السلام والأمن العالميين، وشدد على مسؤولية جميع الحكومات والأمم المتحدة في محاسبة المعتدين ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم وقادتها.

وفي إشارة إلى تصعيد العدوان العسكري الصهيوني على لبنان، أكد أيضًا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحازم للمقاومة المشروعة للشعب اللبناني ضد المعتدين المحتلين.

من جانبه، ذكّر وزير الخارجية التركي أيضًا بدعم بلاده للمبادرات القائمة لإنهاء الحرب في المنطقة بأسرها.

كما دعا هاكان فيدان جميع الأطراف إلى توخي الحذر من مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى استمرار انعدام الأمن وتطبيع الفوضى والجريمة في المنطقة.

يذكر انه عقب محادثات إسلام آباد، أجرى عراقجي اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه، بمن فيهم وزراء خارجية فرنسا وعُمان وقطر ومصر والسعودية وروسيا، يومي الأحد والاثنين.

endNewsMessage1