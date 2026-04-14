إرنا: تبادل الرسائل بین طهران وإسلام آباد مستمر

ووفق ما أفادت إرنا اليوم الثلاثاء، قال هذا المصدر الدبلوماسي إن عزم باكستان على مواصلة جهود الوساطة ما يزال قائما.

وردا على ادعاءات بعض المصادر الباكستانية أو وسائل الإعلام الغربية بشأن عقد جولة جديدة محتملة من مفاوضات إسلام آباد،أضاف أنه لا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن التفاهم حول عقدِ مفاوضات في إسلام آباد أو ضمن أطر أخرى.

وأكد مصدر دبلوماسي آخر، ردا على سؤال مراسل وكالة "إرنا" في إسلام آباد: يمكن عقد أي جولة أخرى من مفاوضاتِ إسلام آباد في أي وقت ومكان، ولكن لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بهذا الشأن.

وقال مصدر مقرب من وزارة الخارجية الباكستانية لمراسل "إرنا" أن رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" سيقوم بزيارتين رسميتين إلى المملكة العربية السعودية وتركيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، ولذلك ادعت بعض وسائل الإعلام أن أي جولة مقبلة من مفاوضات إسلام أباد ستعقد قبل زيارتي شهباز شريف.

وادعی هذا المصدر أيضا أن الجولة المقبلة من مفاوضات إسلام آباد قد تُعقَد في أنقرة أو جنيف أو في إسلام آباد نفسها.

