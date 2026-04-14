مسؤول باكستاني: تواصلنا مع إيران وتلقينا ردا إيجابيا يفيد بانفتاحها على جولة ثانية من المحادثات
أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين باكستانيين، بأن إسلام آباد تجري اتصالات مع كل من الولايات المتحدة وإيران لتحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات بين الجانبين.
وبحسب المصادر، من المرجح أن يعقد الاجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف المسار التفاوضي.
وفي السياق، أكد مسؤول باكستاني أن بلاده تواصلت مع طهران وتلقت ردا إيجابيا يشير إلى انفتاح إيران على عقد جولة ثانية من المحادثات.