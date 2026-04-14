لافروف یؤکد لعراقجی استعداد روسیا للمساهمة فی تسویة الأزمة

وافادت "RT" ان الخارجية الروسية قالت في بيان، إن عراقجي أطلع لافروف على تفاصيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي جرت في إسلام آباد في الحادي عشر من أبريل الجاري.

وأضافت الوزارة أن الجانب الروسي رحب باستمرار التوجه نحو مواصلة الجهود الدبلوماسية وإيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، بما يفضي إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، مع مراعاة المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول الجوار.

وأشار البيان إلى أن لافروف شدد على ضرورة الحيلولة دون تكرار المواجهة المسلحة، مجددا تأكيده على استعداد روسيا الثابت للإسهام في تسوية الأزمة التي "لا حل عسكريا لها".

كما ذكّر لافروف، بالمبادرة الروسية الرامية إلى وضع مفهوم للأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي بمشاركة جميع الدول المطلة عليه وبدعم من دول خارج المنطقة قادرة على التأثير إيجابا في مسار المفاوضات.

وفي ختام الاتصال أعرب وزير الخارجية الروسي لنظيره الإيراني عن خالص تعازيه باستشهاد وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، الذي ارتقى إثر غارة جوية.

