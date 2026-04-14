إيران: الأضرار الناجمة عن القصف الأمريكي الصهيوني بلغت 270 مليار دولار

وقالت مهاجراني لوكالة "ريا نوفوستي": "تشير الأرقام الأولية وغير النهائية إلى أضرار بلغت حتى الآن 270 مليار دولار".

وبحسب المتحدثة، سيحدد القسم الاقتصادي في الحكومة أرقاما أكثر دقة من خلال إجراء متعدد المراحل: الأول تقييم الأضرار المباشرة للمباني، والثاني تحليل خسائر إيرادات الميزانية وعواقب توقف المنشآت الصناعية.

وأضافت مهاجراني أن مسألة التعويضات الحربية لإيران من قبل الولايات المتحدة هي أحد الموضوعات التي يعمل عليها الفريق التفاوضي الإيراني، وقد نوقشت هذه القضية على وجه الخصوص في المفاوضات الأخيرة في إسلام آباد، وقالت مهاجراني: "سنطالب بالتأكيد بالوسائل القانونية بحقوق شعبنا، وهذا يشمل تعويضات عن دماء أحبائنا في مدرسة ميناب".

يذكر أنه بعد مفاوضات إيران والولايات المتحدة التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في باكستان، أعلنت طهران أن الوفدين لم يتفقا على بضعة مواضيع رئيسية.

