الرئيس الإيراني يدين إساءة "ترامب" الى بابا الفاتيكان

وكتب الرئيس بزشكيان اليوم الاثنين في منشور عبر منصة "إكس" : إنني، باسم الشعب الإيراني العظيم، أدين الإساءة الموجهة إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأعلن أن انتهاك حرمة السيد المسيح (ع)، نبي السلام والأخوة، أمر غير مقبول لدى أي إنسان حر، وأتمنى لكم من الله دوام العزة والرفعة.

وتعقيبا على تصريحات ترامب، اكد رئيس الفاتيكان "البابا لاوون الرابع عشر"، بأنه يعتزم مواصلة معارضته للحرب في الشرق الاوسط، رغم الهجوم الذي تعرض اليه من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد وجه انتقادا لاذعا لزعيم الكنسية الكاثوليكية، قائلا في حديث مع صحافيين الأحد، أنه ليس من المعجبين بالبابا لاوون الرابع عشر، وذلك بعد توجيه الاخير نداءً إلى السلام (السبت).

