وزیرا خارجیة إیران وعُمان یجریان اتصالاً هاتفیاً
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، في إطار استمرار المشاورات الثنائية بين الجانبين.
وبحث الوزيران خلال الاتصال آخر مستجدات التطورات الإقليمية والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد وتبادلا وجهات النظر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى وزير الخارجية الإيراني اليوم أيضاً اتصالات منفصلة مع نظرائه في السعودية وقطر وفرنسا حول التطورات الأخيرة.