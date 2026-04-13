وزیرا خارجیة إیران وقطر یجریان محادثات هاتفیة
معرف الأخبار : 1773145
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مباحثات هاتفية مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تبادلا خلالها الآراء بشأن أبرز القضايا الإقليمية والثنائية.
وبحث الجانبان، يوم الاثنين، أحدث التطورات في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حول اخر التطورات الاقليمية والمفاوضات بين ايران والولايات المتحدة في اسلام ايران.
يُذكر أن وزير الخارجية الإيراني كان قد أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مماثلة مع نظيره السعودي حول المستجدات الأخيرة.