وزیرا خارجیة إیران والسعودیة یناقشان المفاوضات بین طهران وواشنطن

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسعودية، اليوم الاثنين، حيث ناقشا و تبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات التطورات الإقليمية و المفاوضات الاخيرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

والجدير بالذكر أن هذه هي ثاني مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسعودية منذ بدء الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران.

