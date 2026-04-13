مقر خاتم الأنبياء: أمن موانئ الخليج الفارسي وبحر عمان "إما للجميع أو لا أحد"

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجبا طبيعيا وقانونيا.

وأضاف أن القوات المسلحة ستواصل تأمين الأمن في المياه الإقليمية الإيرانية بحزم، وأن "القوارب التابعة للعدو لا يحق لها ولن تعبر مضيق هرمز"، بينما يُسمح للسفن الأخرى بعبور المضيق مع الالتزام بضوابط القوات المسلحة الإيرانية.

كما أعلن أن إيران ستفرض بعد انتهاء الحرب آلية دائمة وحازمة للسيطرة على مضيق هرمز، بسبب استمرار تهديدات العدو للأمن الوطني.

واعتبر أن فرض واشنطن قيودا على حركة الملاحة البحرية في المياه الدولية إجراء غير قانوني وقرصنة بحرية.

وختم بالقول: "أمن موانئ الخليج الفارسي وبحر عمان إما للجميع أو لا لأحد"، محذرا من أنه إذا تم تهديد أمن الموانئ الإيرانية، فلن يكون أي ميناء في الخليج وبحر عمان آمنا.

 

