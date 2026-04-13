الحرس الثوري: اقتراب القطع البحرية العسكرية من مضيق "هرمز" خرق لوقف النار

وبحسب البيان الصادر، مساء الاحد، عن العلاقات العامة للحرس الثوري، فقد اعلنت القوة البحرية التابعة للحرس، أنه "خلافاً للادعاءات الكاذبة الصادرة عن بعض مسؤولي العدو، فإن مضيق هرمز يخضع لسيطرة وإدارة ذكية، وهو مفتوح أمام عبور القطع البحرية المدنية بشكل آمن ووفقاً للضوابط الخاصة المعمول بها".



واضاف البيان : لكن فيما يخص القطع البحرية العسكرية التي تريد الاقتراب من مضيق هرمز تحت أي مسمى أو ذريعة، فإن ذلك سيشكّل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيتم التعامل معه بحزم.

