قاليباف يوجه رسالة للشعب الأمريكي: سوف تحنون لأسعار البنزين الحالية!

ونشر رئيس مجلس الشورى الإسلامي صورة لآخر أسعار الوقود في محطات التعبئة المحيطة بالبيت الأبيض، معلقاً بالقول: استمتعوا بأسعار البنزين الحالية؛ فبسبب ما تسمونه "حصاراً"، ستشتاقون قريباً لأسعار الـ 4 والـ 5 دولارات للغالون الواحد.

وفي ختام رسالته، نشر قاليباف معادلة جديدة لارتفاع أسعار النفط، مؤكداً أن إعادة إغلاق مضيق هرمز ستؤدي إلى قفزة كبرى في الأسعار، مما سيغرق ترامب أكثر في مستنقع أسعار النفط الذي تسبب به بنفسه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض حصار على السفن في مضيق هرمز، واعتراض كل سفينة دفعت رسوما لإيران، وذلك عقب انهيار محادثات السلام الأمريكية مع طهران.

وكتب ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشيال": "في مرحلة ما، سنصل إلى مبدأ (السماح للجميع بالدخول، والسماح للجميع بالخروج)، لكن إيران لم تسمح بحدوث ذلك، بمجرد قولها: (قد تكون هناك ألغام في مكان ما هناك)، وهي ألغام لا يعلم بوجودها أحد سواهم.

endNewsMessage1