العميد قاآني: ستغادر أمريكا والكيان الصهيوني المنطقة دون تحقيق أي إنجازات تذكر

وأفادت وكالة "إيلنا" نقلاً عن سباه نيوز أن قائد فيلق القدس التابع للحرس العميد إسماعيل قاآني أكد في رسالة أن جبهة المقاومة الموحدة حاضرة بقوة وفاعلية في أرجاء المنطقة كافة، وهي تتربص بأعداء الإنسانية.

وشدد العميد قاآني على ضرورة أن تتذكر أمريكا والكيان الصهيوني كيف فرّوا خالي الوفاض أمام صمود اليمن البطل وفي مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال: إن أمريكا والكيان الصهيوني سيغادران المنطقة دون تحقيق أي إنجاز.

