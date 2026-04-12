سفير إيران في باكستان: المحادثات مسار دبلوماسي مستمر لضمان المصالح الوطنية

قال سفير إيران في إسلام آباد، رضا أميري مقدم، اليوم الأحد، إنّ المحادثات في العاصمة الباكستانية "ليست مجرّد حدث عابر، بل هي مسار مستمر".

وأكد السفير أنّ المحادثات "وضعت حجر الأساس لعملية دبلوماسية يمكنها -في حال تعزيز الإرادة والثقة- أن تؤسس إطاراً مستداماً يضمن مصالح جميع الأطراف".

وأعرب عن امتنانه لـ "باكستان الصديقة والشقيقة، ولا سيما رئيس الوزراء شهباز شريف والمشير عاصم منير، على مبادرتهم الطيبة ومساعيهم الحميدة لاستضافة هذه المحادثات".

وأضاف أنّ "الجهود الدؤوبة التي بذلتها القطاعات كافة في باكستان سهّلت عقد المحادثات في أجواء مهيبة تليق بالضيوف، وضمن بيئة هادئة ومنظمة وآمنة، مع توفير فرص لوجستية متكافئة لكلا الجانبين".

وأكد رضا أميري مقدم أنّ الوفد الإيراني رفيع المستوى سعى للمفاوضات بكلّ عزة وثقة بالنفس واستحضارٍ لتطلعات الشعب، من أجل خوضها بطريقة مشرّفة تليق بالأمة الإيرانية العظيمة، لضمان وتأمين المصالح الوطنية والحقوق المشروعة للشعب".

endNewsMessage1