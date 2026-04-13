عراقجي: كنا قريبين من "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لكن التشدد الأميركي عرقل الاتفاق

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ المفاوضات كانت على بُعد خطوات قليلة من التوصل إلى "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، قبل أن تصطدم، بـتشدّد مفرط وتغييرات متكرّرة في الشروط، ما أدى إلى عرقلة مسارها.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي إنّ طهران انخرطت بحسن نية في مفاوضات مكثّفة وعلى أعلى المستويات مع الولايات المتحدة، في محاولة لوضع حد للحرب، وذلك منذ 47 عاماً.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة "لم تستخلص أي دروس"، معتبراً أنّ "حسن النوايا يولّد حسن نوايا، والعداء يولّد العداء"، في إشارة إلى تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب السياسات الأميركية الساعية إلى إخضاع الدول وفرض شروطها عليها بما يتناسب مع مصالحها.

كلام عراقجي، جاء بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركي، أنّها ستبدأ اعتباراً من 13 نيسان/أبريل عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

