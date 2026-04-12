بزشکیان: لتطویر التعاون والدبلوماسیة الزراعیة مع دول الجوار

وأفادت "إيلنا" بأن الرئيس "بزشکیان" في تصريح على هامش زيارته وجولته التفقدية في وزارة الجهاد الزراعي اليوم الاحد، أكد ضرورة تسخير الإمكانات التجارية في منطقة أوراسيا، قائلا : إنه ينبغي تعزيز التعاونات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية في اوراسيا؛ مبينا أن إلغاء نظام التعرفة التجارية في هذه المنطقة، التي نحن أيضا أعضاء فيها، يعد ميزة نسبية وله تأثير كبير في خفض أسعار السلع.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لنظرائه في الدول المجاورة؛ منوها الى اهمية تطوير التعاون والدبلوماسية الزراعية مع هذه الدول، وأضاف : في بداية الحرب الصهيو امريكية، تواصل معنا أصدقاؤنا لدى الدول المجاورة على الفور وأعلنوا استعدادهم لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

وختم الرئيس "بزشكيان" تصريحاته بالقول : اليوم يعد تطوير المسارات الترانزيتية في الشمال فرصة يجب تفعيلها بصورة أكبر؛ ويتعين علينا الاستثمار المشترك والواسع لإنشاء مسارات متعددة ومتنوعة تحل محل الطرق التقليدية والقديمة.

