الرئیس بزشكيان ونظیره الروسي یتباحثان هاتفیان

وناقش الرئیس بزشکیان وبوتين آخر التطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي اليوم الأحد.

وخلال هذا الاتصال، استعرض الجانبان آخر مستجدات وقف إطلاق النار( لمدة أسبوعین) ومسار المفاوضات في باكستان، وتبادلا الآراء حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما قام رئيسا البلدين بتقییم آخر مستجدات وضع التعاون الثنائي بين إيران وروسيا، مؤكدين أهمية تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

