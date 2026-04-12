الرئیس بزشكيان ونظیره الروسي یتباحثان هاتفیان
استعرض رئیس الجمهوریة "مسعود پزشكيان" ونظیره الروسي"فلاديمير بوتين" في اتصالٍ هاتفي آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار بین ایران وأمریکا( لمدة أسبوعین) ومسار المفاوضات في باكستان، وتبادلا وجهات النظر حول سُبل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وناقش الرئیس بزشکیان وبوتين آخر التطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي اليوم الأحد.
كما قام رئيسا البلدين بتقییم آخر مستجدات وضع التعاون الثنائي بين إيران وروسيا، مؤكدين أهمية تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.