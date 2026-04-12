ظريف: يعود فشل المفاوضات إلى سعي الولايات المتحدة لفرض شروطها

وردا على تصريحات نائب رئيس الأمريكي "جي دي فانس" في ختام مفاوضات الليلة الماضية، قال ظريف:هل تودّون معرفة سبب فشل المفاوضات؟ ببساطة، لأنهم رفضوا قبول شروطنا. لن تُكتب النجاح لأي مفاوضات - ولا سيما مع إيران - إذا قامت على فرض شروط مسبقة؛ إذ يتعيّن على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة مفادها أنه لا يمكن فرض الشروط على إيران، وما زال هناك متسع من الوقت للتعلم من هذا الدرس.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة انتهت بوساطة باكستانية فجر اليوم الأحد في إسلام آباد، بينما يبدو أن طرح بعض المطالب قد جعل مسار التوصل إلى إطار للاتفاق يواجه صعوبات.

