بيت



سياسة ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢٦ - ٠٩:٤٤:٥٥

مصدر إيراني: لا تغيير على الوضع بهرمز حتى التوصل لاتفاق معقول

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية -نقلا عن عن مصدر مطلع- أنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز حتى توافق واشنطن على اتفاق معقول.