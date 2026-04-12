مصدر إيراني: لا تغيير على الوضع بهرمز حتى التوصل لاتفاق معقول
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية -نقلا عن عن مصدر مطلع- أنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز حتى توافق واشنطن على اتفاق معقول.
وانتهت جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، وسط تبادل للاتهامات بشأن أسباب التعثر.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن فشل المحادثات يعود إلى ما وصفته بـ"المطالب الأمريكية المفرطة"، في حين حمّلت واشنطن طهران مسؤولية عدم الاستجابة لشروطها.