سياسة ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢٦ - ٠٧:١٦:٣٦

خارجیة إیران: المفاوضات مع أمیرکا انتهت دون التوصل لاتفاق نتیجة الخلاف على 3 قضایا وطریق الدبلوماسیة لم یغلق

أكدت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، "أننا بحثنا في المفاوضات البنود الإيرانية الـ10 ونقاط الجانب الأميركي وتوصلنا في لتفاهم بشأن بعض النقاط واختلفت وجهات النظر بشأن 3 قضايا"، معلنة أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية انتهت دون التوصل لاتفاق نتيجة الخلاف على 3 قضايا".