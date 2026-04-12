خارجیة إیران: المفاوضات مع أمیرکا انتهت دون التوصل لاتفاق نتیجة الخلاف على 3 قضایا وطریق الدبلوماسیة لم یغلق
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "أننا بحثنا في المفاوضات البنود الإيرانية الـ10 ونقاط الجانب الأميركي وتوصلنا في لتفاهم بشأن بعض النقاط واختلفت وجهات النظر بشأن 3 قضايا"، معلنة أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية انتهت دون التوصل لاتفاق نتيجة الخلاف على 3 قضايا".
وأوضحت الوزارة "أننا خضنا المفاوضات في جو من عدم الثقة وسوء الظن"، مشيرة إلى أن "طريق الدبلوماسية لم يغلق وهو وسيلة دائمة لصون مصالحنا الوطنية ولم نكن نتوقع التوصل لاتفاق خلال جولة مفاوضات واحدة".
ولفتت إلى "أننا ناقشنا قضايا معقدة في ظروف معقدة وملفات جديدة كمضيق هرمز وقضايا المنطقة".