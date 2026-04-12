بقائي: تمحورت المباحثات في إسلام آباد حول: مضيق هرمز، والبرنامج النووي، والتعويضات، وإنهاء الحرب بشكل كامل، ورفع العقوبات

وأفادت وكالة "إيلنا" إن بقائي قدم في منشور له على منصة "اكس" فجر الاحد، شرحا موجزًا عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد وكتب: نوقشت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في اسلام آباد، جوانب مختلفة من المواضيع الرئيسية للمفاوضات ، بما في ذلك مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، والإنهاء الكامل للحرب ضد إيران وفي المنطقة.

وقال: إن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على جدية وحسن نية الطرف الآخر، والامتناع عن المطالب المفرطة وغير القانونية، وقبول حقوق إيران ومصالحها المشروعة.

وأضاف: كان يوم السبت يومًا حافلًا وطويلًا لوفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد. واستمرت المفاوضات المكثفة التي بدأت صباح السبت بمساع جميلة ووساطة باكستانية دون انقطاع، وتبادل الجانبان العديد من الرسائل والنصوص.

وتابع بقائي: "لم ولن ننسى تجربة نكث أمريكا بوعودها وتجاوزاتها. كما لن نغفر الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها هي والكيان الصهيوني خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة."وأكد: "بالنسبة لنا، الدبلوماسية هي استمرار للجهاد المقدس الذي يخوضه المدافعون عن أرض إيران. يبذل المفاوضون الإيرانيون قصارى جهدهم وخبراتهم ومعرفتهم لحماية حقوق إيران ومصالحها."

وأضاف بقائي: "إن الحزن الشديد لفقد كبار شخصياتنا وأحبائنا وأبناء وطننا قد زاد من تصميمنا على السعي من اجل تحقيق مصالح وحقوق الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى. لا شيء يمكن ولا ينبغي أن يمنعنا من مواصلة مهمتنا التاريخية العظيمة تجاه وطننا الحبيب وحضارتنا الإيرانية العريقة."

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على استخدام كافة الوسائل، بما فيها الدبلوماسية، لضمان المصالح الوطنية وحماية مصالح البلاد".

وأضاف: "نُعرب عن تقديرنا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية على حسن ضيافتهم وكرمهم في استضافة هذه المحادثات، وعلى جهودهم المتميزة في دفع هذه العملية قُدماً".

