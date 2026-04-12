بزشكيان يهنئ الرئيس العراقي الجديد بمناسبة انتخابه

وجاء في برقية التهنئة: السيد نزار آميدي، فخامة رئيس جمهورية العراق، أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية العراق، الدولة الصديقة والشقيقة والجارة، مما يعكس ثقة البرلمان والشعب العراقي العظيم في حكمتكم وكفاءتكم.

واضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق، بوصفهما دولتين مؤثرتين في المنطقة والعالم الإسلامي، تربطهما علاقات تاريخية وثقافية ودينية متينة. وتُعدّ هذه العلاقات الراسخة رصيدًا هامًا لحكومتينا لاتخاذ خطوات أوسع نحو تحقيق المصالح المشتركة وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. وأنا على ثقة تامة بأنه خلال فترة ولايتكم، وبفضل الإرادة السياسية القائمة، سيتوسع التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وسنشهد تعميقًا للعلاقات الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي.

وختم: أسأل الله العلي القدير أن يمنّ على فخامتكم بالصحة والتوفيق، وعلى الشعب العراقي الكريم بالعزة والسعادة.

