العميد قاآني: المقاومة اليوم أقوى واكثر تماسكا من أي وقت مضى
أكد قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية بان جبهة المقاومة اليوم أقوى وأكثر تماسكًا من أي وقت مضى.
وكتب العميد إسماعيل قاآني، قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية بالجمهورية الاسلامية الإيرانية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: جبهة المقاومة اليوم موحدة ومتماسكة، ووحدتها وتماسكها لا مثيل لهما.
واضاف: تعتقد "إسرائيل" أن الضغط على المقاومة واستشهاد أبنائها والناس المظلومين والأبرياء سيؤدي إلى هزيمتهم أو إضعافهم أو استسلامهم.
وتابع: إن ثقافة المقاومة تقوم على مبدا أنه كلما زاد الضغط الذي يتحملونه، ازدادوا قوة وصلابة. اليوم، المقاومة أقوى وأكثر تماسكًا من أي وقت مضى.