بزشكيان: إيران دخلت المفاوضات بجدية لكن نجاحها يعتمد على نهج الطرف الآخر

وناقش الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، آخر مستجدات وقف إطلاق النار ومفاوضات إسلام آباد والوضع في لبنان.

وفي هذا الحوار، أشار الرئيس بزشكيان إلى هجمات الكيان الصهيوني على لبنان، باعتبارها المصدر الرئيسي للتوتر، وصرح قائلاً: "إن قتل مئات اللبنانيين المظلومين والهجوم على مواقع مدنية في هذا البلد، بما في ذلك دار حضانة، أمثلة واضحة على جرائم الحرب".

كما أكد الدكتور بزشكيان على ضرورة الضغط على هذا الكيان والولايات المتحدة لوقف هذه الهجمات.

وتابع الرئيس الايراني قائلاً إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعَ قط إلى التوتر أو الحرب، ولطالما أكدت على حل القضايا عبر الحوار القائم على القانون الدولي، مضيفاً: "في الوقت نفسه، لا نتردد في الدفاع عن حقوقنا المشروعة وسلامة أراضي بلادنا".

كما أشار إلى القدرات الصاروخية للبلاد كأداة دفاعية ضد عدوان المعتدين، وانتقد تقاعس المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن التصدي للهجمات غير القانونية على إيران والهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على شعوب المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية في إسلام آباد، مؤكداً أن بلاده أدانت الحرب رسمياً وبشفافية منذ اليوم الأول، وأنها ترحب الآن بوقف إطلاق النار، وتشدد على ضرورة وقف الهجمات على لبنان.

كما أعلن إيمانويل ماكرون استعداد باريس للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وتقرر استمرار الاتصالات بين الجانبين.

