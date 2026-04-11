متحدثة الحکومة: إیران لن تتراجع عن حقوقها

وأفادت "إيلنا" بأن السيدة "مهاجراني" صرحت اليوم السبت في تقرير تلفزيوني، قائلة : لقد أثبتنا دائما أننا أهل للحوار، رغم أننا لا نثق بالطرف المقابل، ولذلك دخل الفريق الدبلوماسي الإيراني المفاوضات بأقصى درجات الدقة.

وأعربت متحدثة الحكومة عن أملها في أن يعود الفريق الإيراني من المفاوضات إلى البلاد محققا النجاح، وذلك في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية؛ مضيفة أن "فريق التفاوض توجه إلى باكستان حاملا صور أطفال مدرسة ميناب (جنوب ايران) وحقائبهم المدرسية في خطوة تعكس أننا نتوجه إلى الحوار حاملين هذا الالم، وندرك تمام حجم الحزن الذي تركه في الشعب الإيراني".

وخلصت السيدة "مهاجراني" الى القول، بأن "الايرانيين شعب يتبنى العقلانية، وإن مسار الدبلوماسية يتابع في ظل إرشادات قائد الثورة الإسلامية"، وان "هذا النصر يدل على أن الشعب الإيراني يقف صفا واحدا تحت رعاية قائد الثورة، كما أن القوى الدبلوماسية والعسكرية، إلى جانب الدبلوماسية الناعمة والعامة المتمثلة في حضور الشعب في الميدان، قد أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".

