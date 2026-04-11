عراقجي: قرار إيران بقبول وقف إطلاق النار خطوة مسؤولة

وأجرى عراقجي محادثة هاتفية مع نظيره الألماني " يوهان فاديفول" اليوم السبت، أكد فيها على أهمية اتخاذ موقف مسؤول من قبل جميع الدول من أجل صيانة القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ مشيراً إلى التطورات المتعلقة بالعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ضد إيران.

ووصف وزير الخارجية الإيراني قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقبول وقف إطلاق النار كأساس لتحقيق إنهاء كامل للحرب، وتعويض الأضرار التي لحقت بإيران، ومحاسبة المعتدين، بأنه إجراء مسؤول للغاية يجب أن يقدره جميع الأطراف؛ مذكرا بالخيانات المتكررة من جانب الولايات المتحدة والجرائم التي اقترفتها في الحربين المفروضتين الاخيرتين.

بدوره، أكد وزير خارجية ألمانيا دعمه لوقف الحرب وضرورة وقف الهجمات الصهيونية ضد لبنان؛ معربا عن أمله في أن تؤدي المفاوضات المقبلة إلى عودة السلام والاستقرار للمنطقة.

