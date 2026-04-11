ولايتي لسلام: تجاهل الدور المحوري لحزب الله يضع لبنان أمام مخاطر أمنية

وحذر مستشار قائد الثورة الإسلامية، علي أكبر ولايتي، رئيس الحكومة نواف سلام، من تجاهل دور حزب الله والمقاومة. وقال إنّ «تجاهل الدور المحوري الذي لا بديل له للمقاومة وحزب الله البطل سيضع لبنان أمام مخاطر أمنية لا يمكن جبرانها».

وشدّد، عبر منصة «إكس»، على أنّ «استقرار لبنان مرهون حصراً بالتآزر والتعاون الوثيق بين الحكومة والمقاومة».

وقال إنّ «الدبلوماسية المقتدرة التي نشهدها اليوم هي خير دليل على حماية استقرار المنطقة في ظل الاقتدار الوطني الإيراني».

وأضاف أنّ «الحضور الفاعل والذكي للسيد الدكتور قاليباف والوفد المرافق له في مفاوضات إسلام آباد يأتي استمراراً لهذه الإرادة الرامية لتثبيت حقوق الشعب».

