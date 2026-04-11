نائب الرئيس الإيراني: إذا تفاوضنا مع من يمثلون سياسة "أميركا أولا" وليس "إسرائيل أولا" فقد نتوصل إلى اتفاق
اعتبر نائب الرئيس الايراني محمد رضا عارف ان امكانية التوصل الى اتفاق خلال المحادثات الجارية في اسلام اباد تبقى مرتبطة بطبيعة الجهة التي يمثلها الوفد الاميركي.
واوضح عارف ان التفاوض مع ممثلين لنهج "اميركا اولا" قد يفضي الى اتفاق يخدم الطرفين والعالم، في حين ان التفاوض مع ممثلين لنهج "اسرائيل اولا" سيؤدي الى غياب اي اتفاق.
واشار الى انه في حال عدم التوصل الى اتفاق، ستواصل ايران الدفاع عن نفسها بوتيرة اكثر شدة من السابق، محذرا من ان ذلك سيترتب عليه كلفة اكبر على العالم.