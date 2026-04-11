ظریف: إیران أثبتت جدیتها من خلال إرسال مسؤولین یتمتعون بصلاحیات واسعة إلى إسلام آباد
قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق "محمد جواد ظريف": إن إيران أظهرت جديتها من خلال إرسال مسؤولين يتمتعون بكفاءة وصلاحيات واسعة إلى إسلام آباد.
وأكد ظريف على صفحته عبر منصة إكس اليوم السبت، على كفاءة وصلاحيات الوفد الإيراني المفاوض رفيع المستوى، وقال: إن إيران أثبتت جديتها، رغم الخيانات الأمريكية المتكررة، عبر إرسال مسؤولين يتمتعون بالكفاءة وصلاحيات واسعة إلى إسلام آباد. نأمل أن يدرك ترامب، خلف ادعاءاته، أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق الذي صنعه بنفسه هو التخلي عن نصائح المجرم المطارد وأعوانه، والتوصل إلى اتفاق قبل ضياع هذه الفرصة.