الوفد الإیرانی المفاوض یصل إلى إسلام آباد

يضم الوفد الايراني المفاوض لجانًا أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية.

يرافق قاليباف في هذه الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان.

واستقبل مسؤولون باكستانيون وسفير إيران لدى إسلام آباد، رضا أميري مقدم، وفد التفاوض الإيراني، الذي يضم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى إسلام آباد مساء الجمعة .

وتُعقد هذه الجولة من المفاوضات يوم السبت مع الولايات المتحدة بدعوة من رئيس وزراء باكستان، وبموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قبول وقف إطلاق النار بشروطها.

كما أعلنت مصادر باكستانية أن الوفد الأمريكي، الذي يضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، الممثلين الخاصين للرئيس ترامب، سيشارك أيضاً في هذه المفاوضات.

وقد جرت خلال الأيام الماضية مشاورات متواصلة بين مسؤولين رفيعي المستوى من إيران وباكستان تمهيداً لمفاوضات إسلام آباد.

وفي هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مشاورات هاتفية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، كما جرت محادثات هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وفي إطار مشاوراته الإقليمية والدولية، عقد شهباز شريف محادثات منفصلة مع عدد من القادة الأوروبيين يوم الخميس، مؤكداً التزام إسلام آباد بتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب وتحقيق سلام دائم.

endNewsMessage1